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Спорт ,  
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Владельца и главу «Торпедо» задержали по делу о взятке судье

Владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня, сообщили два источника РБК, знакомые с ходом расследования.

РБК направил запрос в ФК «Торпедо» и в пресс-службу МВД России.

Против них заведено уголовное дело, рассказали источники РБК накануне. Соболев и Скородумов подозреваются в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ч.2 ст. 184 УК, оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), им грозит до семи лет лишения свободы. Со слов источника, 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски.

Леонид Соболев владеет строительной компанией «СГС-Югра», ему принадлежит 100% акций компании следует из данных СПАРК. Он стал учредителем футбольного клуба «Торпедо» в конце прошлого года вместе с главами компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце прошлого года.

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