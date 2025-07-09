Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»

Арбитр Головко не назначил пенальти в ворота «Торпедо» в решающем матче Первой лиги. Теперь футбольному судье грозит до 7 лет лишения свободы. Головко стал известен после избиения в Грозном в 2020 году

Сотрудники полиции во вторник 8 июля задержали футбольного судью Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги, его подозревают во влиянии на результаты чемпионата России. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча против «Камаза» (Набережные Челны) 24 мая этого года. Это была игра последнего, 34-го тура ФНЛ (Первой лиги). Она имела решающее значение для определения команд, которые выйдут в высший дивизион чемпионата — Российскую премьер-лигу. После игры главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил журналистам, что запомнит эту игру: «Потому что выпил много таблеток».

По словам собеседников РБК, операция проводилась силами МВД при содействии руководства Российского футбольного союза. По словам одного из источников, руководство РФС «активно сотрудничает с силовыми структурами для борьбы с коррупцией в судейском корпусе».

В матче «Торпедо» — «Камаз» судья Головко дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота москвичей. Оба этих эпизода в начале июня рассматривала экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. В одном из них она признала правоту арбитра. Но по второму эпизоду комиссия пришла к выводу, что Головко не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно. ЭСК признала, что защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «Камаза» Даниилы Моторина.

«Торпедо» в этом матче была нужна как минимум ничья, чтобы выйти в РПЛ напрямую, без стыковых матчей. «Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата», — отметил источник РБК.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС

Матч «Торпедо» — «Камаз» завершился со счетом 1:1. В случае поражения у столичной команды было бы одинаковое количество очков с новороссийским «Черноморцем», но за счет личных встреч выше в таблице оказывалась бы команда из Краснодарского края. При таком раскладе новороссийцы получали прямую путевку в РПЛ, а «Торпедо» пришлось бы играть стыковые матчи.

В статье 124.2 дисциплинарного регламента РФС указывается, что в случае признания матча договорным его результат аннулируется. Клубу, виновному в манипулировании результатом, присуждается поражение. Кроме того, регламент предусматривает следующие варианты наказания:

штраф в размере до 50 млн руб.;

снятием с клуба до 15 очков;

лишение завоеванных наград;

исключение из числа участников турнира.

Богдану Головко 33 года, он уроженец Волгограда. Судит матчи Первой лиги и нижестоящих дивизионов чемпионата России. В минувшем сезоне Головко судил 13 матчей Первой лиги. В них он показал 36 желтых карточек и назначил 3 пенальти. В апреле он также отсудил два матча РПЛ. Осенью 2020 года Головко подвергся нападению прямо на поле — после матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» в Грозном. В РПЛ сообщили, что на Головко напал представитель «Ахмата». В протоколе матча, писал «Спорт-Экспресс», было указано, что в избиении участвовали «посторонние лица». Позднее грозненский клуб извинился за нападение на Головко. В «Ахмате» утверждают, что на судью напал выбежавший на поле фанат.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Торпедо» должно было сыграть в элитном дивизионе после двухлетнего отсутствия.

Но возвращение клуба в РПЛ уже сопровождается коррупционным скандалом. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов 21 июня были арестованы по делу о даче взятки футбольному арбитру. По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

В четверг, 10 июля, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении футбольного клуба «Торпедо-Москва» и официальных лиц клуба, сообщил РФС 8 июля.