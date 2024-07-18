Променяет ли Кузнецов НХЛ на СКА. Что известно о самом громком трансфере

Российский нападающий Евгений Кузнецов уходит из клуба НХЛ «Каролина» на фоне сообщений о переходе в петербургский СКА

Евгений Кузнецов (Фото: Global Look Press)

«Каролина Харрикейнз» выставила двукратного чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

«Обе стороны согласились, что это лучший вариант как для игрока, так и для команды», — сказал генеральный менеджер клуба Эрик Талски.

Кузнецову оставался последний год по восьмилетнему контракту на общую сумму $62,4 млн. Инсайдер Фрэнк Серавалли в соцсети X сообщил, что Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты за последний сезон по контракту с «Каролиной» из-за досрочного расторжения соглашения.

При этом в июле он получил подписной бонус в размере $2 млн. Это 176,6 млн руб., тогда как оклад самого высокооплачиваемого игрока в прошлом сезоне КХЛ составлял 101 млн руб.. Эти деньги возвращать ему не придется.

Где Кузнецов продолжит карьеру

Расставание с «Каролиной» произошло на фоне сообщений о переходе 32-летнего форварда в СКА. Первым об этом 15 июля сообщил «Чемпионат», по информации которого соглашение Кузнецова с петербургским клубом будет рассчитан на четыре года.

Позднее, 17 июля, журналист СКА Алексей Шевченко сообщил, что Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА. «По моим данным, Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА. Случилось это неделю или десять дней назад. Это уже практически вопрос решенный». По его информации, общая сумма четырехлетнего контракта рассчитана на $25–30 млн.

В ответ агент Кузнецова в России Шуми Бабаев заявил «РИА Новости», что никаких переговоров со СКА не было. В разговоре с «Чемпионатом» Бабаев сообщил, что СКА изъявил заинтересованность в его клиенте, не более. «Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд», — рассказал агент.

«Рано говорить о том, что он вернется в СКА или какую-то другую команду. Мы дружим и общаемся постоянно, он голодный до хоккея и хочет получать удовольствие от игры. Поэтому он в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ», — добавил он.

Трансфер Кузнецова станет самым громким в КХЛ с 2013 года. Тогда Илья Ковальчук после выхода в финал плей-офф НХЛ неожиданно разорвал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» и перешел в СКА.

Чем запомнилась карьера Кузнецова

Кузнецову 32 года, является воспитанником челябинского «Трактора». В 18 лет стал одним из лидеров команды, с которой дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012/13.

В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 и 2014 годов и еще два раза завоевывал бронзу. Также он входил в последний состав сборной, которая выиграла молодежный ЧМ.

Кузнецов выступает в НХЛ с сезона 2013/14. Практически всю карьеру провел в «Вашингтон Кэпиталз». Сезон 2017/18 стал для него лучшим. Он набрал рекордные для себя 83 очка (27+56) в регулярном чемпионате, а в плей-офф стал лучшим бомбардиром — 32 очка (12+20). В 2018-м он вторым в ХХI веке достиг отметки 32 очка и шестым в 20 голевых передачах в розыгрыше плей-офф. В этом же сезоне единственный раз в карьере завоевал Кубок Стэнли.

В прошедшем сезоне показал худшие результаты в карьере — 24 очка (8+16) в 63 играх. В конце регулярного чемпионата он перешел из «Вашингтона» в «Каролину», где большую часть времени выходил на лед в третьих-четвертых звеньях. Плей-офф в составе «Каролины» провел заметно лучше регулярки — 6 очков (4+2) в десяти играх.

Кузнецов является одним из самых точных распаковщиков в НХЛ, но его запомнят не из-за этого. Россиянина не раз критиковали за фирменное празднование гола в стиле «птички» и за медленное исполнение буллитов.

Скандалы с участием Кузнецова

В 2019 году Кузнецов угодил в громкий скандал. Кузнецов после завершения чемпионата мира сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

В интернете же разошлось видео, на котором Кузнецов и неизвестный мужчина сидят за столом с белым порошком, а на заднем плане спит женщина.

При этом НХЛ дисквалифицировала игрока только на три матча, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество. Кузнецову пришлось пройти курс о вреде наркотиков, а также общественные работы. В НХЛ назвали это нарушение «ненадлежащим поведением».

Его переход в «Каролину» состоялся сразу после выхода из специальной программы НХЛ, которая в том числе помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов завершил ее в начале марта, после чего «Вашингтон» выставил его на драфт отказов, но хоккеиста никто не забрал, и в итоге его обменяли в «Каролину».

Кузнецов назвал последним шансом в НХЛ свой обмен из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«От меня ожидают многого. В последнее время я не показывал ту игру, которую должен был, я это принимаю и работаю над этим. Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Раньше я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — показать хороший хоккей», — сказал Кузнецов.

По словам хоккеиста, он никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом. «Я многому научился. Это моя последняя возможность, мой последний шанс. Сейчас все в моей власти», — заключил Кузнецов.