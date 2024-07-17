«Каролина» расторгнет контракт с чемпионом НХЛ Евгением Кузнецовым

В клубе заявили, что это лучший вариант для игрока и команды. Ранее «Чемпионат» писал, что 32-летний Кузнецов вернется в Россию и будет играть за СКА

Евгений Кузнецов (Фото: Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press)

«Каролина Харрикейнз» выставила двукратного чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

«Обе стороны согласились, что это лучший вариант как для игрока, так и для команды», — сказал генеральный менеджер клуба Эрик Талски.

Кузнецов перешел в «Каролину» из «Вашингтона» в марте. У хоккеиста был еще год контракта с клубом.

За «Харрикейнз» Кузнецов провел 20 матчей в регулярке (2 гола и 5 передач) и еще десять игр в плей-офф (4 гола и 2 передачи).

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Кузнецов перейдет в петербургский СКА.

Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером.

Он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.

В феврале Кузнецова включили в специальную программу НХЛ, которая в том числе помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов завершил ее в начале марта, после чего «Вашингтон» выставил его на драфт отказов, но хоккеиста никто не забрал, и в итоге его обменяли в «Каролину».

В 2019 году форвард получил дисквалификацию от Международной федерации хоккея за кокаин, но продолжил играть в НХЛ.