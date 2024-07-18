Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном возвращении Промеса
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил журналистам, что новостей о возможном возращении в команду Квинси Промеса пока нет, но «красно-белые» находятся в постоянном контакте с голландским футболистом.
«На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся», — цитирует Малышева «Чемпионат».
На вопрос, продолжает ли «Спартак» оказывать Промесу юридическую помощь, Малышев ответил: «Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Мы в постоянном контакте. Но нет смысла рассказывать какие-то детали. Постоянно происходят изменения. У нас есть договоренность с его юристами, что мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию».
В начале июля «Спартак» объявил о том, что у Промеса завершился контракт «и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным».
Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса, позднее это дело было закрыто.
13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам — за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты футболиста Роберт Малевич и Софи Хоф говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.
17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров (94 гола). Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.
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