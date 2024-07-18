 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Квинси Промеса ,  
0 

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном возвращении Промеса

Гендиректор «Спартака» Малышев: мы на связи с Промесом и его адвокатами
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Олег Малышев заявил, что «Спартак» находится в постоянном контакте с голландским футболистом и его адвокатами, но сейчас нет смысла рассказывать какие-то детали
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com)

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил журналистам, что новостей о возможном возращении в команду Квинси Промеса пока нет, но «красно-белые» находятся в постоянном контакте с голландским футболистом. 

«На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся», — цитирует Малышева «Чемпионат».

На вопрос, продолжает ли «Спартак» оказывать Промесу юридическую помощь, Малышев ответил: «Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Мы в постоянном контакте. Но нет смысла рассказывать какие-то детали. Постоянно происходят изменения. У нас есть договоренность с его юристами, что мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию».

Глава РПЛ выразил надежду на возвращение Промеса в российский футбол
Спорт
Квинси Промес

В начале июля «Спартак» объявил о том, что у Промеса завершился контракт «и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным».

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса, позднее это дело было закрыто.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам — за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты футболиста Роберт Малевич и Софи Хоф говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров (94 гола). Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес Олег Малышев
Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
Материалы по теме
Промес заявил о «семье навсегда» после расставания со «Спартаком»
Спорт
«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом
Спорт
Чем запомнилась карьера Промеса в «Спартаке». Фотогалерея
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Орбан заявил, что предложенный им мирный план «движется хорошо» Политика, 14:40
Псковскую журналистку Прокопьеву объявили в розыск Политика, 14:36
Минцифры ответило на сообщения о кражах квартир через «Госуслуги» Общество, 14:34
Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024 Спорт, 14:31
Минобороны отчиталось об улучшении позиций на трех направлениях в ДНР Политика, 14:28
Клиенты биржи Mt. Gox получат $9 млрд в биткоинах. Куда пойдут эти деньги Крипто, 14:27
Фавориты сезона отчетов США: на кого «ставить» инвесторам Pro, 14:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
А на ушах повязки: республиканцы пришли на съезд и поддержали Трампа Политика, 14:25
Променяет ли Кузнецов НХЛ на СКА. Что известно о самом громком трансфере Спорт, 14:22
Ликсутов рассказал о сокращении времени ожидания поездов на БКЛ Город, 14:22
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:16
В Подмосковье девушку обвинили в терроризме за поджог машины полиции Общество, 14:12
В Махачкале задержали мужчину, сбившего полицейских при попытке скрыться Общество, 14:07
Криптобиржи стали намного чаще делать листинг новых монет. Что это значит Крипто, 14:06