Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном возвращении Промеса

Гендиректор «Спартака» Малышев: мы на связи с Промесом и его адвокатами

Олег Малышев заявил, что «Спартак» находится в постоянном контакте с голландским футболистом и его адвокатами, но сейчас нет смысла рассказывать какие-то детали

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com)

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил журналистам, что новостей о возможном возращении в команду Квинси Промеса пока нет, но «красно-белые» находятся в постоянном контакте с голландским футболистом.

«На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся», — цитирует Малышева «Чемпионат».

На вопрос, продолжает ли «Спартак» оказывать Промесу юридическую помощь, Малышев ответил: «Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Мы в постоянном контакте. Но нет смысла рассказывать какие-то детали. Постоянно происходят изменения. У нас есть договоренность с его юристами, что мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию».

В начале июля «Спартак» объявил о том, что у Промеса завершился контракт «и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным».

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса, позднее это дело было закрыто.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам — за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты футболиста Роберт Малевич и Софи Хоф говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров (94 гола). Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.