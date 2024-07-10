Глава РПЛ выразил надежду на возвращение Промеса в российский футбол

Нападающий не может покинуть ОАЭ, так как ждет решения об экстрадиции в Нидерланды по делу о контрабанде кокаина и поножовщине. «Спартак» не стал продлевать контракт с игроком в нынешних условиях

Квинси Промес (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев надеется, что бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес сможет решить свои проблемы и вернуться в Россию. Об этом футбольный чиновник рассказал «РИА Новости».

«Я очень хорошо отношусь к Квинси Промесу как к футболисту, который многое сделал для российского футбола и для «Спартака». Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то решил свои вопросы с правосудием и вернулся в футбол. Если он вернется в Россию, без всяких тюремных сроков, конечно же, я буду рад. Это большой футболист, который долгое время был одним из героев лиги. Попал в сложную ситуацию, ну, к сожалению, так бывает. Хочу, чтоб он решил свои проблемы», — заявил Алаев.

В начале июля «Спартак» объявил об уходе Промеса на фоне скандала вокруг дела о незаконном обороте наркотиков и нападения на человека с ножом, из-за чего нидерландский футболист до сих пор не может покинуть ОАЭ, куда он прилетел на сборы вместе с московским клубом. В «Спартаке» заявили, что продлевать контракт при таких обстоятельствах невозможно, но при этом выразили надежду, что в дальнейшем стороны смогут снова начать переговоры о возвращении нападающего в команду.

В конце февраля 2024 года Промес не смог улететь обратно в Россию вместе со «Спартаком», так как был задержан в Дубае по делу о ДТП, которые в итоге закрыли.

Однако затем футболиста арестовали по запросу голландской прокуратуры. В Нидерландах Промеса заочно приговорили к шести годам в рамках дела о контрабанде более одной тонны кокаина, а также к полутора годам — за нападение на своего двоюродного брата с ножом. В середине мая футболиста освободили из-под стражи в Дубае, однако ему нельзя покидать ОАЭ до рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023 год. Всего за столичную команду он провел 235 игр, забив 114 голов. В 2017 году вместе со своим клубом он стал чемпионом России.