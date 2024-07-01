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Дело Квинси Промеса ,  
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«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом

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Дело Квинси Промеса
Промес с февраля не может покинуть ОАЭ, где рассматривается дело о его экстрадиции в Нидерланды. В «Спартаке» заявили, что надеются в будущем вернуться к вопросу возобновления выступлений Промеса за клуб
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Контракт голландского нападающего Квинси Промеса со «Спартаком» истек, сообщила пресс-служба московского клуба.

В клубе отметили, что обстоятельства, которые не позволили Промесу вернуться в Россию из ОАЭ в феврале, остаются в силе, «и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным».

«При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», — отметили в «Спартаке».

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора, его задержали в Дубае по делу о ДТП, которое потом закрыли. Потом он был арестован по запросу голландской прокуратуры.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

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Квинси Промес

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду более тонны кокаина и к полутора годам — за нападение с ножом на кузена. На оба приговора поданы апелляции.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Всего он забил за «красно-белых» 114 голов в 235 играх (шестой результат в истории клуба), а в 2017-м стал чемпионом России.

На счету форварда также 50 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес
Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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