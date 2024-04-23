RTL узнал дату начала суда по делу об экстрадиции Квинси Промеса

Первое судебное заседание состоится в Дубае 2 мая. Футболист «Спартака», которого на родине приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, с 13 марта находится под арестом

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Первое судебное заседание по делу об экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса пройдет 2 мая. Об этом сообщил телеканал RTL.

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса. 29 февраля он был задержан, на следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двух уголовным делам — за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.