Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. В чем причины неудач

Мирра Андреева уступила 219-й ракетке мира Чжу Линь. Это поражение стало для россиянки третьим подряд. Что говорят о неудачах Андреевой — в материале «РБК Спорт»

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо, уступив китаянке Чжу Линь (219-я). Это поражение стало для россиянки третьим в октябре.

Кроме того, Андреева в 2025-году уже уступала соперницам, которые не входят в топ-100 мирового рейтинга WTA. Примечательно, что дважды это случилось на турнире «Большого шлема».

«РБК Спорт» вспомнил проигрыши Андреевой соперницам с самым низким рейтингом, а также узнал у экспертов, в чем причины неудач россиянки.

Соперницы с самым низким рейтингом, которым уступала Андреева в 2025 году

Первая ракетка России 1 октября не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине. В матче четвертого круга Андреева, занимающая пятое место в рейтинге WTA, уступила в трех сетах британке Сонай Картал (81-я) со счетом 5:7, 6:2, 5:7.

Уже на следующем турнире российская теннисистка 7 октября вылетела во втором круге турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай). 18-летняя россиянка уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд (57-й ракетке мира) со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

После одного из неудачных розыгрышей во время матча россиянка не сдержала эмоций и прокричала с использованием двух матерных слов (глагола и однокоренного прилагательного), что ей уже надоел этот теннис. После выступления на «тысячнике» в Ухане Андреева покинула топ-5 мирового рейтинга, заняв шестую строчку.

Свое третье подряд поражение Андреева потерпела 15 октября. Она вылетела в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо, где уступила китаянке Чжу Линь (219-я) — 6:4, 3:6, 2:6.

За прошедшие пару месяцев Андреева уже проигрывала соперницам, которые не входят в топ-100 мирового рейтинга. В конце августе 18-летняя россиянка в матче третьего круга US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», сенсационно уступила американке Тейлор Таунсенд (139-й) со счетом 5:7, 2:6.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» россиянка уступила 361-й ракетке мира Луа Буассон (6:7 (6:8), 3:6). После выхода в полуфинал француженка взлетела на 296 позиций в рейтинге WTA, став 65-й в рейтинге.

В чем причины неудач Андреевой

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

«Вера в себя пропала, желание играть исчезло, и она не может справиться самостоятельно. Не только третье поражение влияет, но и общее состояние какое-то непонятное. Уже когда она выходит на корт, видно с первой игры, что она не уверена в себе и нет того огонька в глазах. Как я уже говорил, давление, которое на нее свалилось, все ожидания, что она должна показать результат «здесь и сейчас», в конечном итоге привели к потере уверенности», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

По мнению Ольховского, главная причина неудач спортсменки — психологическая. Он подчеркнул, что, помимо желания играть, наличия игровых навыков, терпения и умения вести хорошие розыгрыши, спортсменке важна уверенность в себе и истинное стремление к игре.

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер

«Она способная, талантливая, играть умеет. Одно дело, когда она молодая, еще неизвестная и восходящая звездочка, тогда ее соперницы опасаются, боятся и не показывают лучшие игры. Но когда к ней привыкли, и она уже вышла на определенный уровень, ее узнали со всех сторон, изучили ее тактику и удары. Сейчас ей стало сложнее: теперь надо отбиваться от этих соперниц. И надо сказать, что у нее козырных карт в игре особо-то и нет. То есть приходится на равных играть со многими игроками, которые умеют и бить, и бегать, и делать то же самое. В стиле игры Андреевой не просматривается доминация, как, к примеру, у Соболенко. Она играет на равных, и теперь ей приходится сложно, — сказал Янчук «РБК Спорт».

Он отметил, что Андреевой следует двигаться в направлении атлетизма, активизации и усиления ударов в своей игре. По его мнению, перед ней стоят очень сложные задачи, и ей необходимо улучшать не только свой стиль игры, но и общую подготовку, делая упор на атлетизм.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России (ФТР)

«Мирра Андреева еще не сформирована в том плане, чтобы играть такое обилие соревнований, которое играет. Надо не допускать психологической перегрузки, которая сейчас есть. Это вопрос к тренерам и вопрос разумного календаря. Но я считаю, что с учетом того места, которое она у нас сейчас занимает, шестая в рейтинге, она на пятерку играет. Объективно может и в пятерке быть, я это в начале года прогнозировал. А то, что сейчас происходит, надо просто пережить, потому что это проблема роста», — цитирует слова Тарпищева News.ru.