Мирра Андреева проиграла 37-летней немке на старте «тысячника» в Ухане
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).
Во втором круге 18-летняя россиянка, пятая сеяная, уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд, 57-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.
Андреева, как одна из первых восьми сеяных, стартовала в Ухане сразу со второго круга.
Следующей соперницей Зигемунд будет полька Магдалена Френх или чешка Каролина Мухова.
Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA.
Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.
