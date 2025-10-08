Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после неудачи в Ухане
Российская теннисистка Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после завершения «тысячника» в китайском Ухане.
18-летняя первая ракетка России, которая сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, уступила во втором круге в Ухане 37-летней немке Лауре Зигемунд со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.
В рейтинге ее уже точно опередит американка Джессика Пегула, которая в среду пробилась в третий круг. Также россиянку еще имеют шансы обойти итальянка Джасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которые продолжают борьбу на турнире.
Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.
