Спорт⁠,
0

Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после неудачи в Ухане

С пятой строчки мирового рейтинга 18-летнюю россиянку уже точно сместит американка Джессика Пегула, также россиянку могут обогнать итальянка Джасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после завершения «тысячника» в китайском Ухане.

18-летняя первая ракетка России, которая сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, уступила во втором круге в Ухане 37-летней немке Лауре Зигемунд со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

В рейтинге ее уже точно опередит американка Джессика Пегула, которая в среду пробилась в третий круг. Также россиянку еще имеют шансы обойти итальянка Джасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которые продолжают борьбу на турнире.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

