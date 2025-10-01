Мирра Андреева проиграла 81-й ракетке мира на крупном турнире в Пекине

Мирра Андреева проиграла 81-й ракетке мира Картал на «тысячнике» в Пекине

Андреева проиграла в трех сетах британке Картал — 5:7, 6:2, 5:7. Она была последней из россиянок в одиночном разряде турнира

Мирра Андреева (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.

В матче четвертого круга Андреева, занимающая пятое место в рейтинге WTA, уступила в трех сетах британке Сонай Картал (81-я) со счетом 5:7, 6:2, 5:7. Матч продолжался 2,5 часа.

Ранее в 1/8 финала также вылетела другая россиянка Анастасия Потапова (59-я), она проиграла чешке Линде Носковой (27-я) со счетом 2:6, 4:6.

Носкова сыграет с Картал в четвертьфинале.

В 2024 году Андреева дошла в Пекине до четвертьфинала.