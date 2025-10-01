Мирра Андреева проиграла 81-й ракетке мира на крупном турнире в Пекине
Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.
В матче четвертого круга Андреева, занимающая пятое место в рейтинге WTA, уступила в трех сетах британке Сонай Картал (81-я) со счетом 5:7, 6:2, 5:7. Матч продолжался 2,5 часа.
Ранее в 1/8 финала также вылетела другая россиянка Анастасия Потапова (59-я), она проиграла чешке Линде Носковой (27-я) со счетом 2:6, 4:6.
Носкова сыграет с Картал в четвертьфинале.
В 2024 году Андреева дошла в Пекине до четвертьфинала.
