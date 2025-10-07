Мирра Андреева выругалась матом про теннис во время матча в Ухане
Российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала эмоций после одного из неудачных розыгрышей во время матча второго круга против немки Лауры Зигемунд на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай).
После ошибки на своей подаче во втором сете россиянка прокричала с использованием двух матерных слов (глагола и однокоренного прилагательного), что ей уже надоел этот теннис.
18-летняя Андреева, пятая ракетка мира, в итоге уступила 37-летней Зигемунд, 57-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.
Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов