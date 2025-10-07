Мирра Андреева выругалась матом про теннис во время матча в Ухане

Российская теннисистка не смогла сдержать эмоций после одной из своих ошибок в матче против немки Лауры Зигемунд во втором круге «тысячника» WTA

Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала эмоций после одного из неудачных розыгрышей во время матча второго круга против немки Лауры Зигемунд на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай).

После ошибки на своей подаче во втором сете россиянка прокричала с использованием двух матерных слов (глагола и однокоренного прилагательного), что ей уже надоел этот теннис.

18-летняя Андреева, пятая ракетка мира, в итоге уступила 37-летней Зигемунд, 57-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.