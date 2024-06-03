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Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана
Станислав Черчесов сменит на посту Магомеда Адиева. В казахстанской федерации заявили, что бывший тренер сборной России приходит в команду «со своей футбольной лабораторией и идеями»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана вместо ушедшего Магомеда Адиева. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской федерации футбола (КФФ).

Срок контракта с тренером не называется.

Накануне президент КФФ Адлет Барменкулов заявил, что Черчесов является первым кандидатом на пост.

Барменкулов назвал приход Черчесова новым этапом казахстанского футбола. «Станислав Саламович заходит со своей футбольной лабораторией и идеями», — сказал глава КФФ «МК».

В Казахстане назвали Черчесова главным кандидатом на пост тренера сборной
Спорт
Станислав Черчесов

Пост главного тренера сборной Казахстана стал вакантным после ухода Адиева, который в апреле возглавил грозненский «Ахмат» и помог ему сохранить прописку в РПЛ. 31 мая Адиев подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Сборная Казахстана не смогла пробиться на Евро, она занимает 103-е место в рейтинге ФИФА между Косово и Новой Зеландией.

Черчесов был без работы с лета прошлого года после отставки из венгерского «Ференцвароша».

В 2016–2021 годах Черчесов возглавлял сборную России.

На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии» и в других командах.

Черчесову предложили работу в новой сборной

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Анна Сатдинова
Футбол Станислав Черчесов Казахстан
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