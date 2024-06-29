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Казахстанский журналист простил Черчесова после конфликта на брифинге

Журналист о конфликте с Черчесовым: в следующий раз предпримем другие действия
Нурсултан Курман после конфликта со Станиславом Черчесовым из-за вопроса на казахском языке заявил, что прощает тренера. Однако журналист отметил, что если такое повторится, то в следующий раз «предпримет другие действия»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Григорий Дукор / ТАСС)

Журналист и блогер Нурсултан Курман рассказал Metaratings, что простил нового главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова после конфликта из-за вопроса на казахском языке.

На пресс-конференции 28 июня у Черчесова возникло недопонимание с журналистом. Тренеру не понравилось, что Курман задал ему вопрос на казахском. Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»

«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку. Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», — сказал Курман.

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Спорт
Станислав Черчесов

Позднее 28 июня президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов в разговоре с «РИА Новости» отверг возможность развития этой конфликтной ситуации. «Гостеприимство казахов всегда выше всяких перипетий», — заявил Барменкулов. Также вечером 28 июня в телеграм-канале Казахстанской федерации футбола сообщили, что Черчесов начал учить казахский язык.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. С сентября казахстанская сборная сыграет с Норвегией и Словенией в рамках Лиги наций.

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Футбол Станислав Черчесов Казахстан
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