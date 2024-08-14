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Чемпиону России по боксу сделали вторую операцию после нападения в Крыму

Избитый в Крыму чемпион России по боксу Двали перенес вторую операцию на глазу
Дмитрий Двали, пострадавший в драке с толпой местных жителей в Феодосии в конце июля, перенес уже вторую операцию на глазу. Вероятно, боксера ждет еще несколько хирургических вмешательств
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион России по боксу Дмитрий Двали, который получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии, перенес вторую операцию на поврежденном глазу. Об этом ТАСС сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Первая операция была сделана 6 августа, врачам удалось сохранить спортсмену глаз.

«Доктор Юсеф — профессиональный врач. У него прошли две операции, вчера он как раз провел долгую операцию», — сказал Кремлев.

Личный тренер спортсмена Иван Щёлок сообщил «РИА Новости», что Двали в ближайшее время ждет новая операция. «И, может быть, еще не одна. Врачи сказали, что восстановление после травмы будет очень долгим, но многое будет зависеть от того, как будет работать его организм», — рассказал тренер.

Хирурги сохранили глаз избитому в Феодосии боксеру Двали
Спорт
Дмитрий Двали

Двали и его друга избила толпа утром 28 июля в Феодосии, когда они пытались заступиться за другого парня. У боксера диагностировали перелом орбитальной кости, ранее сообщалось, что даже если глаз удастся спасти, видеть он им почти не будет.

Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.

Глава СК Александр Бастрыкин наградил боксера ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

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