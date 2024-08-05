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Участников драки в Крыму обвинили в покушении на чемпиона мира по боксу

СК: девять человек задержаны за нападение на чемпиона по боксу Двали в Крыму
Боксер Дмитрий Двали и его друг заступились за молодого человека, которого избивала группа людей. Спортсмен получил тяжелую травму глаза и, вероятно, больше не сможет им видеть
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Всем участникам массовой драки в крымском городе Феодосия предъявили обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями крымского главка, переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Обвинения в покушении на «убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга» предъявили девятерым участникам драки. Их личности установлены, все они задержаны и находятся в СИЗО, уточнили в СК.

Обвиняемые — граждане России, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, добавили в ведомстве.

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера в Крыму
Спорт
Александр Бастрыкин

28 июля Двали был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. По словам спортсмена, он и его друг увидели, что толпа избивает парня, по его подсчетам, их было примерно 15 человек. «Мы не могли пройти мимо», — объяснил он. Боксер получил тяжелую травму глаза, вероятно, больше не сможет им видеть и завершит карьеру. Другу Двали сломали руку.

Дмитрий Двали в 2022 году выиграл чемпионат России, через год стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024 году победил на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 54 кг.

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Феодосия Следственный комитет покушение на убийство Крым Дмитрий Двали
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