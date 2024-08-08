Хирурги сохранили глаз избитому в Феодосии боксеру Двали

Дмитрий Двали, пострадавший в драке с толпой местных жителей в Феодосии в конце июля, перенес операцию во вторник. В команде боксера сообщили, что врачи «физически сохранили глаз», а дальнейшие планы прояснятся через 1-2 месяца

Дмитрий Двали (Фото: dima2li / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

В команде чемпиона Европы Дмитрия Двали, пострадавшего в драке в Феодосии, сообщили ТАСС, что хирургам удалось сохранить боксеру поврежденный глаз.

Операция прошла во вторник.

«Врачи зашили сетчатку, физически сохранили глаз. <...> Протез глазной устанавливать не пришлось», — сказал собеседник агентства.

Дальнейшие планы по реабилитации будут понятны в течение одного-двух месяцев.

Двали и его друга избила толпа утром 28 июля в Феодосии, когда они пытались заступиться за другого парня. У боксера диагностировали перелом орбитальной кости, ранее сообщалось, что даже если глаз удастся спасти, видеть он им почти не будет.

Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.

Глава СК Александр Бастрыкин наградил боксера ведомственной медалью «Доблесть и отвага».