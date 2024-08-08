Хирурги сохранили глаз избитому в Феодосии боксеру Двали
В команде чемпиона Европы Дмитрия Двали, пострадавшего в драке в Феодосии, сообщили ТАСС, что хирургам удалось сохранить боксеру поврежденный глаз.
Операция прошла во вторник.
«Врачи зашили сетчатку, физически сохранили глаз. <...> Протез глазной устанавливать не пришлось», — сказал собеседник агентства.
Дальнейшие планы по реабилитации будут понятны в течение одного-двух месяцев.
Двали и его друга избила толпа утром 28 июля в Феодосии, когда они пытались заступиться за другого парня. У боксера диагностировали перелом орбитальной кости, ранее сообщалось, что даже если глаз удастся спасти, видеть он им почти не будет.
Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.
Глава СК Александр Бастрыкин наградил боксера ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
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