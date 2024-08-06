Избитый в Крыму чемпион России по боксу перенес операцию

Избитый в Крыму чемпион России по боксу Двали перенес операцию на глазу

Дмитрий Двали получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии, когда заступился за молодого человека, которого избивала группа мужчин. Все напавшие на боксера арестованы, им предъявили обвинение в покушении на убийство

Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион России по боксу Дмитрий Двали, который получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии, перенес операцию на поврежденном глазу. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации бокса России.

«Она прошла планово. В настоящее время идет процесс восстановления. Сейчас Дмитрию важно восстановиться, поэтому просим по возможности не беспокоить его и его близких», — говорится в сообщении.

Сам Двали рассказал «РИА Новости», что операция шла более четырех часов. «У меня очень серьезно разрушен глаз: повреждены и сетчатка, и хрусталик, и оболочка. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция», — сообщил боксер.

Массовая драка произошла 28 июля. Двали рассказывал, что вместе с другом заступился за молодого человека, которого избивала группа мужчин. Спортсмен получил серьезную травму глаза, он допустил, что может завершить карьеру. Его другу сломали руку.

Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они арестованы до конца сентября. Обвиняемые — граждане России. Трое были охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. Задержанным от 21 до 31 года.

Двали 23 года. В 2022 году спортсмен выиграл чемпионат России, в следующем году стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024-м победил на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 54 кг.