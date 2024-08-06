Бастрыкин наградил избитого в Крыму чемпиона России по боксу Двали

Спортсмен получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии, когда заступился за молодого человека. Глава СК наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага»

Дмитрий Двали (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Председатель СК Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии, ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщается на сайте СК.

«Двали в одиночку противостоял группе местных жителей, которые устроили массовую драку, а также вели себя агрессивно по отношению к проходящим мимо девушкам. Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние. Такой поступок является примером неравнодушия и самоотверженности», — говорится в сообщении.

Было принято решение наградить Двали за «проявленные мужество и решительность».

Массовая драка произошла 28 июля. Двали рассказывал, что вместе с другом заступился за молодого человека, которого избивала группа мужчин. Спортсмен получил серьезную травму глаза, он допустил, что может завершить карьеру. Его другу сломали руку. 6 августа Двали перенес операцию на глазу.

Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.

Двали в 2022-м выиграл чемпионат России, в 2023-м стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024-м победил на чемпионате Европы.