Толпа избила чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали в Феодосии

Толпа избила чемпиона России и Европы по боксу в Феодосии

Дмитрий Двали рассказал, что утром 28 июля в Феодосии заступился с другом за парня, которого избивала толпа мужчин. У боксера серьезная травма глаза, у его друга перелом руки, полиция возбудила дело о хулиганстве

Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион России и Европы по боксу в весовой категории до 54 кг Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза в Феодосии, когда пытался заступиться за парня, которого избивала большая толпа. Об этом Двали рассказал RT.

По словам 23-летнего боксера, он приехал в Феодосию вместе с братом на мастер-класс для юных боксеров. Утром 28 июля после пробежки они возвращались в отель и услышали крики.

«Увидели, что большая толпа избивает парня. Их было примерно человек 15. Мы не могли пройти мимо», — сказал Двали.

У боксера после драки диагностировали перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им боксер почти не будет. Двали допустил, что завершит карьеру из-за травмы.

Другу Двали сломали руку.

В СК Крыма и Севастополя заявили, что устанавливают обстоятельства драки в Феодосии, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК («хулиганство»), задержаны два местных жителя. Руководитель регионального ведомства Владимир Терентьев поручил ходатайствовать о передаче дела в органы СК.

Двали в 2022-м выиграл чемпионат России, в 2023-м стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024-м победил на чемпионате Европы.