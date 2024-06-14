Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня в Мюнхене матчем Германия — Шотландия. Что интересного происходит в первый день турнира — об этом в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Криштиану Роналду (Фото: Global Look Press)

Главное за день

В Германии двух мужчин задержали в отеле, где проживает Роналду.

Суперкомпьютер назвал победителя в матче открытия.

В Германии полицейским разрешили вывешивать флаги страны на служебных машинах во время Евро.

15:40. Суперкомпьютер Opta назвал Германию безусловным фаворитом игры с Шотландией, которая станет матчем открытия Евро-2024. Он также рассчитал вероятность выхода в плей-офф для всех участников чемпионата.

15.20. Вероятность выхода сборной Украины в 1/8 финала Opta считает довольно высокой (69,4%). Аналитическая компания Gracenote (Nielsen) оценивает шансы команды добраться до плей-офф еще выше — 75,7%. А американский телеканал NBC вообще прогнозирует для Украины выход в полуфинал с победой над Нидерландами и Англией на этом пути.

15:00. На западе Германии задержали двух человек при попытке прорваться в отель, где живет Криштиану Роналду, сообщает Bild. Обоим болельщикам по 21 году, их задержали в закрытой зоне отеля, куда разрешен проход только членам команды и персоналу отеля.

Сборная Португалии по прилете в Германию встречали порядка 6 тыс. человек — больше, чем любую другую сборную. Команда во время Евро будет базироваться городе Мариенфельде.

Первый матч Португалия сыграет во вторник, 18 июня, против Чехии.

14:30. У какой сборной самый дорогой состав, кто чаще участвовал на Евро. Об этом — в инфографике «РБК Спорт»

14:00. Германии перед стартом Евро разрешили полицейским болеть за национальную команду.

Законом запрещалось полицейским при исполнении праздновать победу любой сборной и носить национальный флаг. Но на время Евро действие закона приостановили.

13:00. В стартовом матче турнира встретятся самые возрастные команды турнира — Германия и Шотландия.

Германия является не только фаворитом в этом матче, но и одним из главных претендентов на золото. Суперкомпьютер Opta оценил вероятность победу Германии над Шотландией в 70,4%. Но матч пройдет в Мюнхене, а немцы одержали лишь одну победу в последних пяти играх в главном баварском городе.

Ранее команды дважды встречались в финальных раундах Евро, оба раза побеждали немцы. Однако последняя игра датируется 1992 годом. Последний раз команды встречались в рамках квалификации Евро-2016.

Германия лишь раз не могла одолеть Шотландию. В квалификации ЧМ-2006. Тогда команды сыграли вничью. Практических во всех играх Германия победила с разницей в мяч. Лишь на Евро-1992 Германия завершила встречу с большим перевесом — 2:0.

12:00. Где смотреть матчи Евро?

Расписание трансляций:

11:00. Основные факты о Евро-2024.

10:00. Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня. Кто является главным фаворитом, какие рекорды побьет Роналду и каковы шансы Украины и Грузии на успех — в материале «РБК Спорт».