 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

В Германии разрешили вывешивать флаги на машинах полиции во время Евро

В Германии разрешили вывешивать флаги на машинах полиции во время Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
МВД выпустило специальный указ, который будет действовать во время предстоящего чемпионата Европы, согласно которому полицейские смогут размещать флаги Германии на служебных машинах, что обычно запрещено
Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

Министерство внутренних дел Германии выпустило специальный указ, позволяющий во время Евро-2024 размещать национальный флаг на машинах полиции. Об этом сообщает Bild.

Согласно действующим правилам, полицейские должны сохранять нейтралитет при исполнении служебных обязанностей, поэтому нельзя вывешивать флаги на служебных машинах. Но МВД ради предстоящего чемпионата Европы решило сделать послабление.

«Федеральная полиция представляет нашу современную Германию. Полицейские сделают все, чтобы обеспечить безопасность чемпионата Европы — на службе граждан нашей страны, миллионов гостей и болельщиков. И наши офицеры поддерживают нашу немецкую команду», — сказала глава МВД Нэнси Фезер.

Охранять правопорядок на предстоящем турнире будут 54 тыс. полицейских.

Cуперкомпьютер лишил сборную Англии статуса главного фаворита Евро-2024
Спорт
Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

В стартовом матче турнира сборная Германии 14 июня в Мюнхене сыграет против команды Шотландии.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Евро-2024 Германия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024
Спорт
Как выглядят стадионы чемпионата Европы. Фотогалерея
Спорт
Чего ждать от Евро-2024. Аналитика предстоящего турнира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Гладков сообщил о ранении охранника и повреждении 10 машин при обстреле Политика, 15:00
Три человека погибли при вылете иномарки на тротуар в Благовещенске Общество, 15:00
Roaring Kitty избавился от опционов на акции GameStop Инвестиции, 15:00
Лавров объяснил неактуальность концепции евроатлантической безопасности Политика, 14:59
Рособрнадзор опроверг дополнительные баллы на ЕГЭ за цитаты Путина Общество, 14:51
Почему новые санкции могут укрепить рубль и что от него ждать Pro, 14:50
Медведев назвал имя упомянутого Путиным посредника по Украине Политика, 14:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа назвала дату возобновления торгов бумагами «Мать и дитя» Инвестиции, 14:45
Лавров описал действия послов словами «ни за кем бегать не собираемся» Политика, 14:44
Новичок Российской премьер-лиги лишился лучшего бомбардира Спорт, 14:44
Эксперты предупредили о проблемах с продажей 70% квартир в Москве Недвижимость, 14:41
Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме Политика, 14:41
Суперкомпьютер назвал победителя матча открытия Евро Спорт, 14:37
Каковы шансы сборных Украины и Грузии выйти в плей-офф Евро-2024 Спорт, 14:35