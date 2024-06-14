В Германии разрешили вывешивать флаги на машинах полиции во время Евро-2024

В Германии разрешили вывешивать флаги на машинах полиции во время Евро

МВД выпустило специальный указ, который будет действовать во время предстоящего чемпионата Европы, согласно которому полицейские смогут размещать флаги Германии на служебных машинах, что обычно запрещено

Фото: Naomi Baker / Getty Images

Министерство внутренних дел Германии выпустило специальный указ, позволяющий во время Евро-2024 размещать национальный флаг на машинах полиции. Об этом сообщает Bild.

Согласно действующим правилам, полицейские должны сохранять нейтралитет при исполнении служебных обязанностей, поэтому нельзя вывешивать флаги на служебных машинах. Но МВД ради предстоящего чемпионата Европы решило сделать послабление.

«Федеральная полиция представляет нашу современную Германию. Полицейские сделают все, чтобы обеспечить безопасность чемпионата Европы — на службе граждан нашей страны, миллионов гостей и болельщиков. И наши офицеры поддерживают нашу немецкую команду», — сказала глава МВД Нэнси Фезер.

Охранять правопорядок на предстоящем турнире будут 54 тыс. полицейских.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

В стартовом матче турнира сборная Германии 14 июня в Мюнхене сыграет против команды Шотландии.