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Евро-2024 ,  
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Двух человек задержали при попытке прорваться в отель к Роналду

Двух человек задержали в Германии при попытке прорваться в отель к Роналду
Сюжет
Евро-2024
Двух 21-летних фанатов задержали, когда они вошли в закрытую зону отеля в Мариенфельде, где во время Евро-2024 остановилась сборная Португалии
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Joaquim Ferreira / IMAGO / Global Look Press)

Немецкая полиция задержала двух болельщиков сборной Португалии, которые пытались прорваться в отель, где остановилась национальная команда. Об этом сообщает Bild.

Сборная Португалии во время Евро-2024 будет жить в отеле Hotel-Residence Klosterpforte в Мариенфельде. Команда туда прибыла 13 июня. У аэропорта и отеля, где поселились игроки, их встречали около 6 тыс. человек — больше, чем любую другую сборную. Главная причина — Криштиану Роналду.

Двух 21-летних фанатов задержали поздно вечером 13 июня, когда они вошли в закрытую для публики зону в этом отеле. Теперь против них проводят расследование.

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Спорт
Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Португальцы сыграют в группе F с командами Чехии (18 июня), Турции (22-го) и Грузии (26-го).

Сборная Португалии победила на Евро-2016, а на прошлом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду арест
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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