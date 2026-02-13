 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе

Сюжет
Олимпиада-2026
Второе место заняла чешка Ева Адамчикова, третье — итальянка Микела Мойоли
Джози Бафф
Джози Бафф (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Австралийка Джози Бафф завоевала золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальном заезде она опередила ставших серебряным и бронзовым призерами чешку Еву Адамчикову и итальянку Микелу Мойоли. Швейцарка Ноэми Видмер заняла четвертое место.

23-летняя Бафф является серебряным призером чемпионата мира 2023 года в сноуборд-кроссе.

Российские спортсмены на Играх-2026 в сноуборде не представлены.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 сноуборд
