Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе
Австралийка Джози Бафф завоевала золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финальном заезде она опередила ставших серебряным и бронзовым призерами чешку Еву Адамчикову и итальянку Микелу Мойоли. Швейцарка Ноэми Видмер заняла четвертое место.
23-летняя Бафф является серебряным призером чемпионата мира 2023 года в сноуборд-кроссе.
Российские спортсмены на Играх-2026 в сноуборде не представлены.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»