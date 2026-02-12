Австриец Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе

Серебро взял канадец Элиот Гронден, бронзу — австриец Якоб Дузек

Алессандро Хеммерле (Фото: Oliver Weiken / dpa / Global Look Press)

Австриец Алессандро Хеммерле взял золото в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии.

Серебро взял канадец Элиот Гронден, бронзу — австриец Якоб Дузек.

Сноуборд-кросс — дисциплина, в которой четверо спортсменов одновременно спускаются по длинной и широкой трассе, оборудованной препятствиями.

Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе. Первую медаль он выиграл на Играх-2022 в Пекине. Спортсмен также является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.