Австриец Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе
Австриец Алессандро Хеммерле взял золото в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии.
Серебро взял канадец Элиот Гронден, бронзу — австриец Якоб Дузек.
Сноуборд-кросс — дисциплина, в которой четверо спортсменов одновременно спускаются по длинной и широкой трассе, оборудованной препятствиями.
Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе. Первую медаль он выиграл на Играх-2022 в Пекине. Спортсмен также является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных