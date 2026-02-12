Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения
Сноубордистка из Южной Кореи Га-Он Чхой стала олимпийской чемпионкой в хайфпайпе на Играх в Италии.
Она показала результат 90,25 баллов.
Второй стала представительница США Хлоя Ким (88), бронзу взяла Мицуки Оно (85).
Хафпайп — дисциплина, в которой спортсмен выполняет трюки во время вылетов из полутрубы (хафпайпа)
17-летняя Чхой упала после первой попытки и долго не могла встать. К спортсменке подъехали спасатели, но она покинула хафпайп самостоятельно, а на третьей попытке показала лучший результат турнира.
Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.
