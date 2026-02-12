 Перейти к основному контенту
Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения

Сюжет
Олимпиада-2026
Га-Он Чхой показала результат 90,25 баллов. Второй стала представительница США Хлоя Ким, бронзу взяла Мицуки Оно
Га-Он Чхой
Га-Он Чхой (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Сноубордистка из Южной Кореи Га-Он Чхой стала олимпийской чемпионкой в хайфпайпе на Играх в Италии.

Она показала результат 90,25 баллов.

Второй стала представительница США Хлоя Ким (88), бронзу взяла Мицуки Оно (85).

Хафпайп — дисциплина, в которой спортсмен выполняет трюки во время вылетов из полутрубы (хафпайпа)

17-летняя Чхой упала после первой попытки и долго не могла встать. К спортсменке подъехали спасатели, но она покинула хафпайп самостоятельно, а на третьей попытке показала лучший результат турнира.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Рената Утяева
сноуборд Олимпиада-2026
