Китайская сноубордистка попала в больницу после падения на Олимпиаде

Лю Цзяюй эвакуировали на санях после сильного падения во время соревнований в хафпайпе

Фото: David Ramos / Getty Images

Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Xinhua.

Во время второй попытки Лю Цзяюй потеряла управление и врезалась головой в рампу. Спортсменка, которая несколько минут оставалась неподвижной, была помещена на спасательные сани и доставлена в медицинский центр.

Отмечается, что первоначальное обследование показало низкий риск травмы шейного отдела позвоночника, спортсменка получила только повреждение головы.

33-летняя Лю Цзяюй участвовала в своих пятых Олимпийских играх. В Пхёнчхане в 2018 году она завоевала серебряную медаль в хафпайпе.

Лучший результат в квалификации показала американка Хлоя Ким, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в хафпайпе.

Полная версия трансляции Олимпийских игр 2026 доступна в сервисе Okko.