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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дзюба побил рекорд Кержакова по голам в истории российского футбола
В матче с «Крыльями Советов» 36-летний форвард «Акрона» забил свой 234-й гол за карьеру
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Дзюба отличился на девятой минуте встречи.

Дзюба 1 марта повторил достижение Александра Кержакова, у которого было 233 гола за карьеру.

Кержаков закончил карьеру в 2017 году.

Дзюбе 36 лет, он четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», с которым также взял два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Также на протяжении карьеры Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив». С сентября играет в Тольятти.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Акрон Артем Дзюба
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