Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Дзюба отличился на девятой минуте встречи.
Дзюба 1 марта повторил достижение Александра Кержакова, у которого было 233 гола за карьеру.
Кержаков закончил карьеру в 2017 году.
Дзюбе 36 лет, он четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», с которым также взял два Кубка и четыре Суперкубка страны.
Также на протяжении карьеры Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив». С сентября играет в Тольятти.
За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.
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