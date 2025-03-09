Дзюба побил рекорд Кержакова по голам в истории российского футбола

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

В матче с «Крыльями Советов» 36-летний форвард «Акрона» забил свой 234-й гол за карьеру

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Дзюба отличился на девятой минуте встречи.

Дзюба 1 марта повторил достижение Александра Кержакова, у которого было 233 гола за карьеру.

Кержаков закончил карьеру в 2017 году.

Дзюбе 36 лет, он четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», с которым также взял два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Также на протяжении карьеры Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив». С сентября играет в Тольятти.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.