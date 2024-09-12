 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба перешел в «Акрон»

Форвард перешел в тольяттинский клуб на правах свободного агента
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон». Он под 24-м номером внесен в заявку клуба, опубликованную на сайте РПЛ.

После завершения прошлого сезона Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ по итогам прошлого сезона через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тольяттинская команда с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Артём Дзюба ФК Акрон Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Дзюба пнул соперника в медиафутбольном матче
Спорт
Дзюба заявил, что пока не завершил спортивную карьеру
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Белорусские таможенники нашли в посылке из России более 950 боеприпасовПолитика, 18:01
Лукашенко заявил об отсутствии агрессии по отношению к ПольшеПолитика, 17:54
Задержали главу ДолгопрудногоПолитика, 17:51
Индийский транзит: почему вырос экспорт российской нефти в ИндиюPro, 17:51
Реальный бизнес. Тест-драйв нового Geely PrefaceАвто, 17:46
Почему искусственный интеллект убивает наукуРБК и Сбер, 17:45
МЧС предложило добавить политзанятия в работу с личным составомПолитика, 17:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин снял Масленникова с должности посла в ЧерногорииПолитика, 17:43
В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизменуПолитика, 17:42
Центробанк установил официальный курс доллара США на 13 сентябряИнвестиции, 17:30
Анна Груздо назначена директором по маркетингу ПСБПресс-релиз, 17:28
Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоуСпорт, 17:22
Лукашенко призвал Армению сохранить с Белоруссией добрые отношенияПолитика, 17:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:17