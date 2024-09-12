Дзюба перешел в «Акрон»
Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон». Он под 24-м номером внесен в заявку клуба, опубликованную на сайте РПЛ.
После завершения прошлого сезона Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах за «железнодорожников».
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.
«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ по итогам прошлого сезона через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тольяттинская команда с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
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