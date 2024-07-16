Игры дружбы перенесли на 2025 год
Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов на пресс-конференции в Новосибирске.
«Были запланированы Игры дружбы. Я знаю, что они перенесены на следующий год», — цитирует Агапитова «Интерфакс».
Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова 8 мая говорила, что некоторые иностранные лаборатории отказываются проверять допинг-пробы участников Игр дружбы.
Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин 7 июня заявил «Матч ТВ», что вокруг соревнований «много слухов» и что решение о проведении турнира может быть принято только руководством страны руководителями Международной ассоциации дружбы.
В апреле Сорокин говорил, что участие в Играх подтвердили «десятки стран», но не стал их называть. В начале июля Сорокин покинул пост гендиректора Игр дружбы.
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