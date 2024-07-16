 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Игры дружбы перенесли на 2025 год

Первые Игры дружбы в России перенесли на 2025 год
Первые Игры должны были пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге
Талисман Игр дружбы тигр Добряк
Талисман Игр дружбы тигр Добряк (Фото: телеграм-канал Игр дружбы)

Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов на пресс-конференции в Новосибирске.

«Были запланированы Игры дружбы. Я знаю, что они перенесены на следующий год», — цитирует Агапитова «Интерфакс».

Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

Тигр Добряк будет талисманом Игр дружбы
Спорт
Фото:телеграм-канал Игр дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова 8 мая говорила, что некоторые иностранные лаборатории отказываются проверять допинг-пробы участников Игр дружбы.

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин 7 июня заявил «Матч ТВ», что вокруг соревнований «много слухов» и что решение о проведении турнира может быть принято только руководством страны руководителями Международной ассоциации дружбы.

В апреле Сорокин говорил, что участие в Играх подтвердили «десятки стран», но не стал их называть. В начале июля Сорокин покинул пост гендиректора Игр дружбы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Иван Витченко Иван Витченко
Игры дружбы
Материалы по теме
В «Талибане» заявили о желании принять участие в Играх дружбы
Спорт
Главой связанной с Играми дружбы ассоциации стал экс-генсек ФИФА
Спорт
Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС и Игр дружбы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Путин проехался за рулем Lada Aura. Видео Политика, 13:41
Президент Финляндии подписал принятый из-за мигрантов из России закон Политика, 13:41
Вратарь лопатой закопал яму на поле во время матча в Шотландии. Видео Спорт, 13:39
Полиция провела обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана Политика, 13:35
Успеть первым: 11 приемов хантинга в мире, где конкурируют работодатели Pro, 13:27
Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной Общество, 13:22
Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банком Недвижимость, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Управление мусульман Татарстана ответило на слова имама о «побивании» жен Общество, 13:17
Игры дружбы перенесли на 2025 год Спорт, 13:15
Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии Спорт, 13:06
Тобольск и шоколадная мануфактура: как развивать туризм в Сибири Тренды, 12:59
Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС Политика, 12:58
Мбаппе подписал контракт с «Реалом» Спорт, 12:53
Гуцериев ответил на просьбу Кадырова вместо памятника возвести соцобъект Общество, 12:47