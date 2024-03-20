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Песков обвинил МОК в запугивании спортсменов санкциями за Игры дружбы

Песков назвал угрозу санкций за участие в Играх дружбы запугиванием спортсменов
В МОК накануне призвали отказаться от участия в Играх дружбы и назвали их попыткой России политизировать спорт. Дмитрий Песков заявил, что к таким заявлениям в Кремле относятся абсолютно негативно
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press)

МОК подрывает свой авторитет, допуская возможность введения санкций против спортсменов за участие в Играх дружбы, которые пройдут в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОК 19 марта призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Позднее в тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях к спортсменам.

Песков сказал, что в Кремле к таким заявлениям относятся «абсолютно негативно». «Запугивание спортсменов, и это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», — сказал пресс-секретарь президента.

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Фото:Bongarts / Getty Images

В МОК Игры дружбы называли попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Против Игр дружбы неоднократно высказывался глава МОК Томас Бах.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала призыв МОК «хамством», а оргкомитет соревнований счел позицию МОК неконструктивной.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Сатдинова
Дмитрий Песков МОК Игры дружбы
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