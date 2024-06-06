Тигр Добряк будет талисманом Игр дружбы
Тигр, талисман Всемирных игр дружбы, обрел имя. Его будут звать Добряк, сообщается в телеграм-канале соревнований.
«Встречайте Добряка! Да-да! Наш талисман — самый добрый, дружелюбный и спортивный тигр всех времен — теперь официально обрел имя», — говорится в сообщении.
Игры дружбы запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге. При этом «Спорт-Экспресс» в начале июня сообщал, что соревнования могут быть перенесены на 2025 год.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова 8 мая говорила, что некоторые иностранные лаборатории отказываются проверять допинг-пробы участников Игр дружбы.
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