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РУСАДА заявило об отказе принимать допинг-пробы с Игр дружбы за рубежом

РУСАДА: зарубежные лаборатории отказываются проверять пробы с Игр дружбы
Глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что некоторые иностранные лаборатории в связи с резонансом в прессе и заявлениями руководителей международных спортивных организаций отказываются принимать пробы с Игр дружбы и БРИКС
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Некоторые иностранные лаборатории отказывают Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в проверке проб участников Игр дружбы и Игр БРИКС. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова, которую цитирует ТАСС.

«Мы готовимся и рассматриваем возможность того, как анализировать пробы участников Игр дружбы и Игр БРИКС. Я не говорю, что РУСАДА будет полностью это выполнять. Но мы понимаем, что все пробы будут вывозиться в аккредитованные лаборатории за пределами страны. И мы начали сталкиваться с отказами лабораторий от работы с пробами соревнований новых форматов», — рассказала Логинова.

Президент МОК приравнял участие в Играх дружбы к поддержке спецоперации
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Томас Бах

По словам Логиновой, лаборатории начали отказываться в связи с резонансом в прессе и заявлениями руководителей международных спортивных организаций. «Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы обеспечить допинг-контроль», — добавила глава РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Позднее в тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях к спортсменам.

В МОК Игры дружбы называли попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Против Игр дружбы неоднократно высказывался глава МОК Томас Бах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это запугиванием спортсменов. Гендиректор оргкомитета Игр Алексей Сорокин 4 апреля сказал, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но называть их не стал.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Игры БРИКС 2024 года пройдут в Казани с 11 по 24 июня.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
РУСАДА допинг Игры дружбы БРИКС
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