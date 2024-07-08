Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы

Имя нового гендиректора объявят на этой неделе

Алексей Сорокин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Алексей Сорокин покинет пост генерального директора оргкомитета Игр дружбы, чтобы сосредоточиться на международном аспекте соревнований. Об этом спортивный чиновник сообщил «РИА Новости».

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. <...> На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора», — приводит агентство слова Сорокина.

Первые всемирные Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ранее Алексей Сорокин говорил, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», однако не стал их уточнять.

Игры дружбы решили организовать после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе. Среди требований для его получения — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связей с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Игры дружбы МОК счел попыткой России политизировать спорт, а также призвал спортсменов отказаться от участия в соревнованиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь обвинил МОК в запугивании спортсменов. По его словам, такие действия МОК «совсем подрывают авторитет МОК».