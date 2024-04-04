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Оргкомитет Игр дружбы заявил, что участие уже подтвердили «десятки стран»

Глава оргкомитета Сорокин: участие в Играх дружбы подтвердили десятки стран
Алексей Сорокин сказал, что уточнять какие-то детали по участникам «пока не хотелось бы». Ранее МОК призывал отказаться от участия в Играх дружбы и допускал санкции к спортсменам
Алексей Сорокин
Алексей Сорокин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, которого цитирует «Матч ТВ».

На вопрос о том, сколько стран подтвердили участие в Играх, Сорокин ответил: «Это десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее».

Ранее МОК неоднократно обвинял Россию в попытке политизировать спорт из-за проведения Игр дружбы. В марте МОК призвал отказаться от участия в этих соревнованиях и допускал, что может рассмотреть санкции к спортсменам.

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Анна Сатдинова
Игры дружбы Алексей Сорокин
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