Оргкомитет Игр дружбы заявил, что участие уже подтвердили «десятки стран»
Десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, которого цитирует «Матч ТВ».
На вопрос о том, сколько стран подтвердили участие в Играх, Сорокин ответил: «Это десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее».
Ранее МОК неоднократно обвинял Россию в попытке политизировать спорт из-за проведения Игр дружбы. В марте МОК призвал отказаться от участия в этих соревнованиях и допускал, что может рассмотреть санкции к спортсменам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «запугиванием спортсменов».
В оргкомитете Игр дружбы позицию МОК называли неконструктивной.
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