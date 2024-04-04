Оргкомитет Игр дружбы заявил, что участие уже подтвердили «десятки стран»

Алексей Сорокин сказал, что уточнять какие-то детали по участникам «пока не хотелось бы». Ранее МОК призывал отказаться от участия в Играх дружбы и допускал санкции к спортсменам

Алексей Сорокин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, которого цитирует «Матч ТВ».

На вопрос о том, сколько стран подтвердили участие в Играх, Сорокин ответил: «Это десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее».

Ранее МОК неоднократно обвинял Россию в попытке политизировать спорт из-за проведения Игр дружбы. В марте МОК призвал отказаться от участия в этих соревнованиях и допускал, что может рассмотреть санкции к спортсменам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «запугиванием спортсменов».

В оргкомитете Игр дружбы позицию МОК называли неконструктивной.