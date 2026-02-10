 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 72 x 5,8 2 1,01 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,4 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,75 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 2,2 x 2,65 2 4,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Зеленский ответил на решение МОК запретить шлем украинца на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
МОК объяснил запрет шлема скелетониста Гераскевича с изображением погибших украинских спортсменов положениями Олимпийской хартии. Зеленский заявил, что шлем нельзя считать «политической демонстрацией на спортивном мероприятии»
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич (Фото: Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать на Играх-2026 шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«МОК запретил использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Это решение просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя им быть удостоенными чести на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут ступить», — написал он.

Гераскевич рассказал агентству Reuters, что многие из изображенных на шлеме были его друзьями.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за шлем. «Эту правду нельзя считать неудобной, неуместной или называть политической демонстрацией на спортивном мероприятии», — написал он в соцсети X.

По словам Гераскевича, в МОК объяснили запрет пунктом 50.2 Олимпийской хартии, где говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда».

В МОК же заявили Би-би-си, что не получали никаких официальных запросов на использование этого шлема на соревнованиях.

Ранее на Олимпиаде запретили шлемы британских скелетонистов из-за технического несоответствия, а также шлемы представителей ряда других стран, увидев в них рекламу или пропаганду.

Мужские соревнования про скелетону начнутся 12 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2026 Владимир Зеленский шлем Военная операция на Украине
Материалы по теме
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов
Спорт
Шесть россиян выступят в четвертый день Олимпиады. За кем стоит последить
Спорт
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09