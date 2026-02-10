Зеленский ответил на решение МОК запретить шлем украинца на Олимпиаде

МОК объяснил запрет шлема скелетониста Гераскевича с изображением погибших украинских спортсменов положениями Олимпийской хартии. Зеленский заявил, что шлем нельзя считать «политической демонстрацией на спортивном мероприятии»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич (Фото: Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать на Играх-2026 шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«МОК запретил использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Это решение просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя им быть удостоенными чести на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут ступить», — написал он.

Гераскевич рассказал агентству Reuters, что многие из изображенных на шлеме были его друзьями.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за шлем. «Эту правду нельзя считать неудобной, неуместной или называть политической демонстрацией на спортивном мероприятии», — написал он в соцсети X.

По словам Гераскевича, в МОК объяснили запрет пунктом 50.2 Олимпийской хартии, где говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда».

В МОК же заявили Би-би-си, что не получали никаких официальных запросов на использование этого шлема на соревнованиях.

Ранее на Олимпиаде запретили шлемы британских скелетонистов из-за технического несоответствия, а также шлемы представителей ряда других стран, увидев в них рекламу или пропаганду.



Мужские соревнования про скелетону начнутся 12 февраля.