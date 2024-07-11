В «Спартаке» создали капитанский совет из четырех футболистов
Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс вошли в состав созданного в «Спартаке» капитанского совета, рассказал Sport24 гендиректор клуба Олег Малышев.
«Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», — отметил Малышев.
По окончании прошлого сезона «Спартак» покинул многолетний капитан команды Георгий Джикия.
«Спартак» в прошлом сезоне занял пятое место в РПЛ, в мае «красно-белые» объявили о назначении новым главным тренером Деяна Станковича.
1 июля клуб сообщил о завершении контракта с лидером команды Квинси Промесом, который в феврале не смог вернуться в Россию из ОАЭ и ожидает решения по делу об экстрадиции в Нидерланды.
10 июля Малышев опроверг информацию об уходе еще одного лидера «красно-белых», Александра Соболева, в «Зенит». В начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом форварда. Об интересе к футболисту также писал журналист Иван Карпов. 9 июля «Чемпионат» и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что трансфер игрока состоится в ближайшие дни.
В первом матче нового сезона РПЛ «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом» 21 июля.