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В «Спартаке» создали капитанский совет из четырех футболистов

Малышев: в «Спартаке» создали капитанский совет из четырех футболистов
Гендиректор клуба признался, что пока не знает, кто будет капитаном «Спартака» на старте сезона. В совет вошли Зобнин, Максименко, Бабич и Мартинс
Роман Зобнин
Роман Зобнин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс вошли в состав созданного в «Спартаке» капитанского совета, рассказал Sport24 гендиректор клуба Олег Малышев.

«Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», — отметил Малышев.

По окончании прошлого сезона «Спартак» покинул многолетний капитан команды Георгий Джикия.

«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом
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Квинси Промес

«Спартак» в прошлом сезоне занял пятое место в РПЛ, в мае «красно-белые» объявили о назначении новым главным тренером Деяна Станковича.

1 июля клуб сообщил о завершении контракта с лидером команды Квинси Промесом, который в феврале не смог вернуться в Россию из ОАЭ и ожидает решения по делу об экстрадиции в Нидерланды.

10 июля Малышев опроверг информацию об уходе еще одного лидера «красно-белых», Александра Соболева, в «Зенит». В начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом форварда. Об интересе к футболисту также писал журналист Иван Карпов. 9 июля «Чемпионат» и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что трансфер игрока состоится в ближайшие дни.

В первом матче нового сезона РПЛ «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом» 21 июля.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Роман Зобнин Срджан Бабич Олег Малышев
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