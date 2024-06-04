«Зенит» провел предварительные переговоры о покупке бомбардира «Спартака»

Форвардом «Спартака» Александром Соболевым интересуется «Зенит». Официальный запрос о покупке игрока в «Спартак» пока не поступал, но переговоры с агентом футболиста уже прошли, говорят источники РБК

Александр Соболев (Фото: ФК Спартак)

«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента — форварда «Спартака» Александра Соболева — к чемпионам России. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, «Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов. Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева. Источники «РБК Спорт» уточняют, что в «Спартак» для переговоров о покупке нападающего «Зенит» пока не обращался.

По данным собеседников «РБК Спорт», сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов прописана €30 млн при зарплате €2 млн в год. Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно €10 млн.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак», генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву и агенту Павлу Андрееву.

В понедельник журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале написал, что «Зенит» всерьез рассматривает возможность подписания 27-летнего Соболева, но дополнительных данных не привел.

Форвард перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года примерно за €5 млн. С тех пор он стал основным нападающим клуба, сыграв 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

За последние годы было несколько громких переходов футболистов из «Спартака» в «Зенит». Так, в 2015 году форвард сборной России Артем Дзюба, не договорившись с клубом о новом контракте, перешел в «Зенит» на правах свободного агента и выиграл с командой все внутренние трофеи. Похожим образом в 2022 году в петербургский клуб перешел полузащитник Зелимхан Бакаев, сейчас выступающий в ОАЭ на правах аренды за клуб «Аль-Вахда».