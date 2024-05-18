«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии

Контракт с 30-летним защитником истекает в конце нынешнего сезона и не будет продлен. Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, провел за «красно-белых» 214 матчей и забил пять голов

Георгий Джикия (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Капитан «Спартака» Георгий Джикия покинет команду в конце сезона. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт защитника не будет продлен.

«Воскресный домашний матч против «Рубина» станет для Георгия прощальным на «Лукойл Арене» в качестве игрока красно-белых. <...> Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю «Спартака»! Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — говорится в сообщении.

Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года, свой первый матч за клуб провел 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 встречах и забил пять мячей.

Со «Спартаком» 30-летний Джикия выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).

В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола