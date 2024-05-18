«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии
Капитан «Спартака» Георгий Джикия покинет команду в конце сезона. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Контракт защитника не будет продлен.
«Воскресный домашний матч против «Рубина» станет для Георгия прощальным на «Лукойл Арене» в качестве игрока красно-белых. <...> Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю «Спартака»! Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — говорится в сообщении.
Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года, свой первый матч за клуб провел 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 встречах и забил пять мячей.
Со «Спартаком» 30-летний Джикия выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).
В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола
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