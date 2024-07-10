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«Спартак» опроверг продажу своего главного бомбардира в «Зенит»

«Спартак» опроверг продажу своего лучшего форварда Александра Соболева в «Зенит»
В «Спартаке» подчеркнули, что на сегодняшний момент Александр Соболев остается в клубе
Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев в матче с &laquo;Зенитом&raquo;
Нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче с «Зенитом» (Фото: Global Look Press)

Московский футбольный клуб «Спартак» не получал от петербургского «Зенита» предложений о приобретении нападающего сборной России Александра Соболева. Об этом сообщил журналистам генеральный директор московского клуба Олег Малышев, которого цитирует «РИА Новости».

Ранее «Чемпионат» и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что трансфер состоится в ближайшие дни. По данным «Чемпионата», сумма составляет €10 млн и €2 млн в качестве бонусов.

«На сегодняшний день Соболев — игрок «Спартака», предложений от «Зенита» не получали», — подчеркнул Малышев.

В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Соболева из «Спартака»
Спорт
Александр Соболев

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «РБК Спорт» не подтвердил информацию о переходе нападающего.

9 июля источники «РБК Спорт» сообщили, что «Зенит» собирался купить Соболева максимум за €8 млн. «Спартак» такое предложение отклонил. По словам источников, стороны продолжают переговоры, но «красно-белые» могут в одностороннем порядке выйти из сделки, если посчитают ее невыгодной.

Собеседники «РБК Спорт» рассказали, что «Зенит» предварительно договорился с агентами Соболева о личном контракте. По нему форвард может получать в новом клубе не менее €2,5 млн (при этом сумма ограничена потолком в €2,8 млн). Также предусмотрен подписной бонус, сумму которого источники не сообщили, но он составит не менее €1 млн.

«Спартак» отказался продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн
Спорт
Александр Соболев&nbsp;

Источник «РБК Спорт», знакомый с зарплатами футболистов «Зенита», отмечает, что в клубе ни один россиянин пока не зарабатывает €2,5 млн в год. Так что в случае перехода на указанных условиях Соболев станет самым высокооплачиваемым российским игроком в команде.

Соболев перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в 2020 году примерно за €5 млн. С тех пор он стал основным нападающим клуба, сыграв 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

По итогам сезонов 2020/21 и 2021/22 становился лучшим бомбардиром команды с 15 голами. В сезоне 2022/23 тоже забил 15 мячей, но уступил звание лучшего бомбардира клуба Квинси Промесу (25). В прошедшем сезоне вновь стал самым результативным игроком команды: десять голов. В составе сборной России забил шесть голов в 14 матчах.

Теги
ФК Спартак Москва Александр Соболев ФК Зенит
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«Спартак» отказался продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн
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В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Соболева из «Спартака»
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Лидер атаки «Спартака» Соболев перейдет в «Зенит»
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