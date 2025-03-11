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Семак назвал проверкой для Fan ID расистский скандал в Воронеже

Главный тренер «Зенита» назвал ударом по имиджу всего российского футбола расистские оскорбления болельщиками бразильского полузащитника Вендела
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Виновные в расистских оскорблениях бразильского полузащитника «Зенита» Вендела должны быть вычислены и справедливо наказаны, а этот случай будет проверкой работы системы Fan ID, заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак, которого цитирует сайт клуба.

Расистский скандал разгорелся во время матча РПЛ в Воронеже 8 марта («Зенит» победил — 2:0). Вендел получил красную карточку на 74-й минуте, когда показал средний палец трибунам. Позднее Семак сказал, что бразильца оскорбляли на расовой почве, называли «макакой».

«Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает», — сказал Семак.

Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с Вендела
Спорт
Вендел

По словам Семака, у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам можно было определить, кто из болельщиков и как себя вел. «И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола», — добавил тренер.

В РПЛ назвали расистские проявления недопустимыми и сообщили, что ситуацию рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Кроме того, «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела. Сам бразилец заявил, что поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики и поэтому показал средний палец трибунам, а сейчас сожалеет о своем поведении.

Fan ID (паспорт болельщика) ввели на стадионах всех клубов РПЛ со второй половины сезона 2022/23. Оформлять документ нужно также для посещения суперфинала Кубка России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Факел Сергей Семак расизм Вендел паспорт болельщика (Fan ID)
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