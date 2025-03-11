Футболист «Зенита» впервые прокомментировал расистский скандал в Воронеже

Бразилец Вендел заявил, что поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики и поэтому показал средний палец трибунам, за что получил красную карточку в матче с «Факелом»

Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел выразил сожаление из-за своего удаления в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом», а свой жест он объяснил реакцией на расистские выкрики с трибун.

«Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун», — говорится в заявлении Вендела, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

По словам бразильца, с подобными проявлениями ему уже приходилось сталкиваться и раньше. «Это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение. Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», — заключил Вендел.

Расистский скандал разгорелся во время матча в Воронеже 8 марта («Зенит» победил 2:0). Вендел получил красную карточку на 74-й минуте, показав средний палец трибунам. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что бразильца оскорбляли на расовой почве, называли «макакой».

В РПЛ назвали расистские проявления недопустимыми и сообщили, что ситуацию рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Кроме того, «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела.

Вендел играет в «Зените» с 2020 года, в этом сезоне на его счету два гола и 11 передач в 20 матчах.