Лидер «Зенита» получил красную карточку за неприличный жест трибунам

Бразилец Вендел был удален во время матча с «Факелом» за то, что показал болельщикам средний палец. Теперь он пропустит следующую встречу против «Спартака»

Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку за то, что во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» показал неприличный жест в сторону трибун с болельщиками воронежцев.

Инцидент произошел на 74-й минуте. Вендел показал трибунам средний палец. Главный судья Виталий Мешков воспользовался помощью VAR и показал бразильцу красную карточку.

Таким образом, лидер «Зенит» как минимум пропустит матч следующего тура против московского «Спартака».

«Зенит» к 85-й минуте выигрывает у «Факела» со счетом 2:0.