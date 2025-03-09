Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с Вендела

Матч «Факел» — «Зенит» завершился расистским скандалом. Игрок петербуржцев Вендел в ответ на провокацию показал средний палец. «РБК Спорт» разобрался, какое наказание ждет футболиста и может ли он его избежать

Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Что произошло

9 марта в матче «Факел» — «Зенит» в Воронеже темнокожий бразильский полузащитник петербуржцев Вендел получил красную карточку за то, что во время матча показал средний палец в сторону трибун с болельщиками хозяев поля.

Главный судья Виталий Мешков воспользовался помощью VAR и показал бразильцу красную карточку. В результате лидер «Зенита» как минимум пропустит матч следующего тура против московского «Спартака», с которым клуб борется за первое место в таблице.

После игры издание «РБ Спорт» сообщило, что в рапорте делегата матча Владислава Барановского со слов представителя «Зенита» говорится, что с южной трибуны периодически доносились расистские выкрики (в том числе «уханье») в адрес Вендела, показывались провокационные жесты.

Что должен был сделать судья по правилам ФИФА

ФИФА в 2024 году обновил правила поведения участников матча, в случае проявления дискриминационных или расистских явлений. Согласно требованиям ФИФА, с которыми ознакомился «РБК Спорт», следует, что главный судья матча должен при получении соответствующих данных показать жест «Нет расизму», чтобы обозначить инцидент. После этого судья принимает решение, есть ли необходимость остановки матча. В этом матче такого жеста не было.

Жест судьи (Фото: ФИФА)

Как должен был себя вести делегат матча

Официальное лицо соревнований наблюдает или получает сообщение о дискриминации или расизме. Затем он сообщает судье о необходимости остановить матч. Затем судья принимает решение нужна ли остановка матча.

Жест игрока (Фото: ФИФА)

Как нужно было себя вести Венделу

Игрок, подвергшийся оскорблениям, использует жест «Нет расизму», чтобы сообщить об инциденте судье, капитану или официальному лицу команды. В этом матче такого жеста со стороны Вендела не было.

Жест игрока (Фото: ФИФА)

В каких случая приостанавливают матч

Если инцидент не прекращается после возобновления матча, судья останавливает матч и дает обеим командам указание вернуться в раздевалки. На месте проведения матча делается объявление, информирующее всех о причине остановки игры и о том, что если инцидент не прекратится, матч будет прекращен.

В каких случаях завершают матч

Если инцидент не прекратится после возобновления матча, судья прекращает матч. Это просходит только после консультации с соответствующими органами и экспертами и только тогда, когда это решение будет безопасно.

Прецеденты в российском футболе

В 2021 году вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме в ответ на расистские кричалки фанатов «Спартака» показывал жесты «бла-бла», а потом бросил бутылку с водой с размаху на поле. В итоге вратаря признали виновным, дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии КДК РФС Артур Григорьянц задавался вопросом, почему Гильерме не обратился к судье, услышав оскорбления.

«У нас есть документы ФИФА, что, если игрок слышит дискриминационные оскорбления, он имеет право обратиться к судье, который подходит к делегату и говорит об этом, чтобы это занесли в рапорт. После второго предупреждения от делегата команды покидают поле и уходят в раздевалку. Понятно, что обидно, но нужно было обращаться к судье. Грамотное решение. Всё в соответствии с конвенцией. Мне кажется, что Гильерме не знал об этом. Гильерме не извинялся за свое поведение, два матча апелляции не подлежат. Ему грозило от двух до четырех матчей, но он не рецидивист, и мы учли провокации болельщиков, поэтому наказание минимальное», — говорил Григорьянц.

Наказание за средний палец

В 2024 году игрок махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев, уходя с поля в матче с «Факелом» (1:1), показал трибунам средний палец. 20-летний футболист принес извинения, но КДК все равно назначил ему штраф в размере 250 тыс. руб. По словам Григорьянца, Гаджиев до заседания КДК принес извинения. «Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали это поведение с точки зрения оскорбительного жеста», — сказал глава комитета.

Прецеденты в Европе

В 2019 году матч чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» был прерван на 75-й минуте. Бразильский легионер донецкого клуба Тайсон в ответ на расистские выкрики фанатов столичной команды сначала показал трибунам средний палец, а потом расплакался прямо на поле. Арбитр остановил игру, а пока Тайсона успокаивали в том числе и игроки «Динамо», полузащитник «Шахтера» Дентиньо вступился за одноклубника и устроил словесную перепалку с киевскими фанатами.



Когда ситуация на стадионе успокоилась, арбитр удалил Тайсона за неприличный жест и возобновил игру. Игрока дисквалифицировали на матч. Такое решение подверглось критике со стороны Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Ромелу Лукаку в 2023 году был удален с поля после получения второй желтой карточки в концовке первого полуфинального матча Кубка Италии. Бельгиец, который во время игры подвергался расистским оскорблениям, на 95-й минуте реализовал пенальти и отпраздновал гол, закрыв глаза и заткнув уши пальцами. Арбитр счет действия форварда провокационными и удалил его. Первая апелляция «Интера» на красную карточка была отклонена. Однако позже глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отменил дисквалификацию.