Семак рассказал, что Вендела обзывали «макакой» перед его удалением

Футболист «Зенита» получил красную карточку в матче с «Факелом» за то, что показал трибунам средний палец. По словам Семака, с трибун бразильца оскорбляли на расовой почве, а один из футболистов «Факела» изображал обезьяну

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в эфире «Матч ТВ», что бразильского полузащитника Вендела перед его удалением в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» оскорбляли на расовой почве.

«Зенит» 8 марта обыграл «Факел» со счетом 2:0. На 74-й минуте с поля был удален лидер «Зенита» Вендел за то, что он показал трибунам неприличный жест — средний палец.

«Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… Надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно», — сказал Семак.

По словам Семака, кто-то из футболистов «Факела» тоже позволил себе оскорбительные жесты. «Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле», — добавил тренер «Зенита».

В следующем туре «Зенит» 16 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком».