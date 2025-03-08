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РПЛ осудила расистские оскорбления игрока «Зенита» фанатами «Факела»

РПЛ сделала заявление после расистского скандала с Венделом в Воронеже
В РПЛ заявили, что «подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами». Этот инцидент будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила на своем сайте, что по итогам матча 20-го тура между «Факелом» и «Зенитом» в рапорт делегата была внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении бразильского футболиста петербуржцев Вендела.

«Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — говорится в сообщении.

«Зенит» 8 марта обыграл «Факел» со счетом 2:0. На 74-й минуте с поля был удален лидер «Зенита» Вендел за то, что он показал трибунам неприличный жест — средний палец.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что с трибун бразильца оскорбляли на расовой почве, а один из футболистов «Факела» изображал обезьяну.

В «Факеле» заявили, что на данный момент у них нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела. «Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины», — добавили в клубе.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Факел Вендел расизм
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