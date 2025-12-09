Лыжник Коростелев сам заплатил ₽200 тыс. за заявку на нейтральный статус

Тренер российского лыжника сообщил, что спортсмен лично заплатил взнос 2 тыс. швейцарских франков, чтобы получить шанс на выступление на международных соревнованиях

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев за свой счет оплатил процедуру оформления заявки на нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Егор Сорин.

Сумма составила 2 тыс. швейцарских франков (около 200 тыс. руб.).

«Оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом, потому что это нейтральный статус, по которому спортсмен не зависим ни от кого‑либо. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена — подаваться на нейтральный статус. Правило такое», — сказал Сорин.

Ранее Сорин сообщил, что Коростелев прибыл в Европу, где будет ждать решение по поводу своего возможного допуска на международные старты. В случае быстрого одобрения заявки на нейтральный статус он может успеть на третий этап Кубка мира, который пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.

Россияне были отстранены от турниров FIS с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.

В FIS после этого попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Эти заявки FIS может рассматривать в течение 30 дней.