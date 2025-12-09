Лыжник Коростелев сам заплатил ₽200 тыс. за заявку на нейтральный статус
Российский лыжник Савелий Коростелев за свой счет оплатил процедуру оформления заявки на нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Егор Сорин.
Сумма составила 2 тыс. швейцарских франков (около 200 тыс. руб.).
«Оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом, потому что это нейтральный статус, по которому спортсмен не зависим ни от кого‑либо. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена — подаваться на нейтральный статус. Правило такое», — сказал Сорин.
Ранее Сорин сообщил, что Коростелев прибыл в Европу, где будет ждать решение по поводу своего возможного допуска на международные старты. В случае быстрого одобрения заявки на нейтральный статус он может успеть на третий этап Кубка мира, который пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.
Россияне были отстранены от турниров FIS с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.
В FIS после этого попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Эти заявки FIS может рассматривать в течение 30 дней.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили