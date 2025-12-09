Лыжник Коростелев прибыл в Европу в ожидании решения по допуску на КМ

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря. FIS будет рассматривать заявки российских спортсменов на участие в турнирах в нейтральном статусе в течение 30 дней

Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев прибыл в Европу, где будет ждать решение по поводу своего возможного допуска на международные старты. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Егор Сорин.

«Савелий в Европе. Где в итоге решили остановиться: в Давосе или на другой высоте — пока это секрет. Не хотим лишний раз обозначаться, спортсмен должен спокойно готовиться к предстоящим стартам. У него все хорошо», — сказал Сорин.

Накануне глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала RT, что 22-летний Коростелев принял это решение на свой страх и риск. «У него есть шенгенская виза, он готов выступать, поэтому посчитал правильным отправиться в Швейцарию и уже там ждать вердикта международной федерации», — сказала Вяльбе.

Россияне были отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.

В FIS после этого попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Эти заявки FIS может рассматривать в течение 30 дней.

