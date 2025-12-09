Лыжник Коростелев прибыл в Европу в ожидании решения по допуску на КМ
Российский лыжник Савелий Коростелев прибыл в Европу, где будет ждать решение по поводу своего возможного допуска на международные старты. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Егор Сорин.
«Савелий в Европе. Где в итоге решили остановиться: в Давосе или на другой высоте — пока это секрет. Не хотим лишний раз обозначаться, спортсмен должен спокойно готовиться к предстоящим стартам. У него все хорошо», — сказал Сорин.
Накануне глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала RT, что 22-летний Коростелев принял это решение на свой страх и риск. «У него есть шенгенская виза, он готов выступать, поэтому посчитал правильным отправиться в Швейцарию и уже там ждать вердикта международной федерации», — сказала Вяльбе.
Россияне были отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.
В FIS после этого попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Эти заявки FIS может рассматривать в течение 30 дней.
Третий этап Кубка мира пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили