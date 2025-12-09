 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,4 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,03 x 3,85 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,17 x 8,5 2 13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 1,99 x 3,75 2 3,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,95 x 4 2 3,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,5 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,35 x 3,3 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,8 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Лыжник Коростелев прибыл в Европу в ожидании решения по допуску на КМ

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря. FIS будет рассматривать заявки российских спортсменов на участие в турнирах в нейтральном статусе в течение 30 дней
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев прибыл в Европу, где будет ждать решение по поводу своего возможного допуска на международные старты. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Егор Сорин.

«Савелий в Европе. Где в итоге решили остановиться: в Давосе или на другой высоте — пока это секрет. Не хотим лишний раз обозначаться, спортсмен должен спокойно готовиться к предстоящим стартам. У него все хорошо», — сказал Сорин.

Накануне глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала RT, что 22-летний Коростелев принял это решение на свой страх и риск. «У него есть шенгенская виза, он готов выступать, поэтому посчитал правильным отправиться в Швейцарию и уже там ждать вердикта международной федерации», — сказала Вяльбе.

Россияне были отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.

В FIS после этого попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Эти заявки FIS может рассматривать в течение 30 дней.

Третий этап Кубка мира пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
Материалы по теме
Норвежские лыжники заняли первые 8 мест в скиатлоне на этапе Кубка мира
Спорт
Олимпийской чемпионке попали лыжной палкой по лицу во время гонки
Спорт
Бородавко заявил, что 90% лыжников могут не получить нейтральный статус
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 12:37 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 12:37
Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 12:44
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам Политика, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе База знаний, 12:29
В Ивановской области упал Ан-22 Политика, 12:28
«Чешский Трамп» снова стал премьером: чем известен политик-миллиардер 12:28
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Денег и статуса уже недостаточно. Что изменилось в подходах к мотивации Образование, 12:24
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус — 2025». Список Life, 12:24
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 12:22
Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным Спорт, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию Бизнес, 12:18
Пошаговая инструкция: как гарантировать результаты от стратсессииПодписка на РБК, 12:14