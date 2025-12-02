CAS вновь принял решение в пользу россиян. Допустят ли лыжников на Игры

CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от международных турниров и обязал FIS допустить спортсменов к соревнованиям. Как на это отреагировали эксперты и юристы — в материале «РБК Спорт»

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на решение о недопуске спортсменов к турнирам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Россия выиграла иск в CAS к FIS. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.



Арбитражный суд признал требования российской стороны обоснованными и правомерными. CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к участию в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а в паралимпийских — на условиях, аналогичных другим странам: под российским флагом и с национальной символикой.

Теперь российские лыжники смогут участвовать в международных соревнованиях, включая квалификацию на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (6–22 февраля).

Ранее МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026 на тех же условиях, что и в Париже: успешное прохождение отбора и получение допуска от специальной комиссии. Однако многие федерации по зимним видам спорта не допускали россиян к отборочным соревнованиям.

На данный момент право выступить на Олимпиаде завоевали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Сохраняются шансы на участие у конькобежцев и шорт-трекистов.

Российские спортсмены не допущены к участию в Олимпиаде-2026 в хоккее, биатлоне и керлинге.

Что говорят эксперты и юристы

Юрий Бородавко, старший тренер сборной России по лыжным гонкам

«Решение CAS по нашим лыжникам — хорошая, позитивная новость. Мы сделали еще один маленький шаг на пути к Олимпийским играм. Впереди предстоит еще много работы с FIS, большое количество разговоров и договоренностей. Остается много вопросов, касаемо европейских стран, критериев допуска, количества допущенных спортсменов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24.

Тренер сборной России выразил опасение, что некоторые страны могут отказать российским лыжникам в участии в соревнованиях, проходящих на их территории. «Финляндия, Норвегия и Швеция ясно дали понять, что готовы аннулировать визы или отказать в выдаче новых. Уже 5 декабря в норвежском Тронхейме начинается следующий этап Кубка мира — мы точно туда не попадем», — сказал он.

Бородавко добавил, что нет полной уверенности в том, что Александр Большунов будет участвовать в Кубке мира или Олимпиаде уже в этом сезоне.

«От него почти ничего не зависит, FIS самостоятельно будет определять критерии и корректировать списки наших спортсменов. Надеюсь, в ближайшее время все точки над i будут расставлены и мы узнаем, что нам делать дальше», — отметил он.

Алексей Панич, председатель коллегии адвокатов «Никольская Консалтинг»

«Решение пока недоступно. Сейчас есть только информация из пресс-релиза FIS в отношении этого решения. Хорошо хотя бы то, что CAS рассмотрел по ускоренной процедуре поданную жалобу и вынес решение. В целом понятно, что CAS подтвердил право на участие во всех спортивных мероприятиях, которые проводит FIS, а также возможность выступать на Олимпийских играх. Нельзя сказать, что это окончательная победа, потому что все равно остаются критерии нейтрального статуса. Наши лыжники должны подтверждать нейтральный статус для участия в соревнованиях и в Олимпийских играх», — сказал Панич «РБК Спорт».

По словам юриста, разработка FIS критериев нейтрального статуса может создать серьезные препятствия для участия спортсменов. «То есть они должны будут их ввести, но могут взять те же самые критерии, которые были использованы другими спортивными федерациями. Это не должно создать проблем, но, возможно, возникнет ситуация, при которой достаточно волюнтаристским образом будут подходить к присвоению этого нейтрального статуса», — отметил юрист.

Панич подчеркнул, что не до конца понятно, как сейчас будет действовать FIS: «Но то, что могут по-прежнему вставлять палки в колеса, — это очевидно», — заключил он.

Анна Анцелиович, спортивный юрист и руководитель спортивной практики группы «КлеверКонсалт»

«Я не могу сказать, что это прецедент, так как в CAS нет прецедентов в принципе, в понимании англосаксонской системы права. Но то, что это произошло, усиливает позицию в других видах спорта однозначно. Пока нет мотивировочных решений по новым решениям, поэтому мы не знаем, какие именно мотивы принятия решений были, и, соответственно, не знаем, можем ли мы распространить это на другие виды спорта», — сказала Анцелиович «РБК Спорт».

Сергей Крянин, член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

«Если есть такое решение, надо его почитать, посмотреть. Есть решение CAS, еще должен быть допуск от МОК и FIS. Как только это решение будет, тогда все будет понятно, где, когда и на каких отборах, на каких условиях. Сейчас пока еще рано [говорить]. Но решение правильное, хорошее, мы его поддерживаем. Сейчас осталось отработать нюансы», — сказал Крянин ТАСС.

Крянин добавил, что российские лыжники готовы к соревнованиям — они тренируются и работают. «И, участвуя в этапах Кубка России, показывают, что уровень наших спортсменов высокий. Мы готовы выступать. Как они выступят, зависит от их желания, возможностей и многих нюансов. А так — готовы хоть завтра выступать», — отметил Крянин.

Алексей Курашов, президент Федерации фристайла России (ФФР)

«Мы с оптимизмом приняли решение CAS, но далее предстоит пройти ряд этапов. Надо сказать, что Министерством спорта России и Олимпийским комитетом, лично министром спорта была проделана огромная работа по апелляциям, по их сопровождению в CAS. Результат достаточно оптимистичен на сегодняшний день», — сказал Курашов «Чемпионату».

Курашов подчеркнул необходимость прояснить критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, включая условия участия, необходимость прохождения отбора и возможные дополнительные требования. «Восприняли с оптимизмом, будем отрабатывать с новыми вводными. Их должна прописать международная федерация», — заключил он.

Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

«Пока понимания, на каких соревнованиях мы можем выступить, нет. Мне кажется, что теперь должны определить, кто из спортсменов отвечает нейтральному статусу, сколько эта процедура продлится — пока непонятно. Нужно эти моменты уточнять, ну и, честно говоря, официального решения я пока тоже не видел», — сказал Дубровский ТАСС.

По словам Дубровского, если у россиян есть возможность принять участие в этапах Кубка мира, то у двоеборцев это минимальное количество этапов, а у прыгунов в лучшем случае — «Турнир четырех трамплинов». «Но вряд ли этого хватит, чтобы квалифицироваться на Игры», — добавил он.